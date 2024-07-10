Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 53. Sağlık Bakanı olarak atadığı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, göreve başlaması vesileyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, deftere şunları yazdı:

“Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin sağlığını korumak için çalışacağımıza, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverileriyle sağlık sistemimizi dünya standartlarının üzerine çıkarmaya çalışacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum. Yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”