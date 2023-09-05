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Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Vali Gül: Sel baskınlarına karşı duyarlı olalım

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Yağışlar özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

05.09.2023 - 22:18 |
Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Vali Gül: Sel baskınlarına karşı duyarlı olalım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de yollar dereye dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Evini su basan vatandaş kovayla suyu boşaltmaya çalışırken, yağmura kapılan motosikleti vatandaşlar zor kurtardı. Arnavutköy'de bir otoparkı da su bastı.

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İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Gül paylaşımında, "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.

Sağanak yağış İstanbulu vurdu Vali Gül: Sel baskınlarına karşı duyarlı olalım

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.

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Sağanak yağış İstanbulu vurdu Vali Gül: Sel baskınlarına karşı duyarlı olalım

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler aldı: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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