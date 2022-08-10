Sağanak yağış Esenyurt’ta rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı. Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular caddeyi kaplarken, trafiğin de durmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.