GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
ABONE OL

Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

11.04.2023 - 20:33 | | İHA
Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Akşam üzere etkili olan ve zaman zaman etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı caddelerde su taşkını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

GÜNCEL HABERLER

EYT'de ikinci fırsat! Yeni erken emeklilik detayı, tarih verildi

EYT'de ikinci fırsat! Yeni erken emeklilik detayı, tarih verildi

Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

SGK verileri açıkladı! 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

SGK verileri açıkladı! 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu