Sağanak etkili oldu İstanbul'u sel vurdu! Valilik acı haberi duyurdu: Can kaybı 3'e yükseldi

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonucu Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yollarda kalırken 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece'de olmak üzere 3'e yükselmiştir." açıklamasını yaptı.

Arnavuktöy'de akşam saatlerindu kuvvetli yağmur başladı. İlçede kısa sürede çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Araçlar mahsur kalırken yağış Başakşehir ve Küçükçekme'yi de vurdu. Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu kapatıldı.

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

BAŞAKŞEHİR'de sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Y.Y.'nin cesedi çevredekiler tarafından bulunurken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Başakşehir 4. Etap Sular Vadisi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden bir kadının cesedi bulundu. Sel sularında sürüklenen kadın çevredeki bir kafede bulunanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının 57 yaşındaki Y.Y. olduğu belirlendi. Y.Y.'nin cenazesi, incelenmek üzere cenaze aracına alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KM SÜRÜKLENEREK GELMİŞ

Kafe sahibi Fırat Tilbaç, "Yağmur yağıyordu dolayısıyla bizde bekledik yağmur geçer diye. Baktık sel gelmeye başladı. İçeride tabi misafirlerimiz de vardı. Yukarıda baktık bir insan su içinde geliyor. Biz de onu alırız kurtarırız belki, baktık ölmüş öyle kaldı. Yaklaşık 3 km sürüklenerek gelmiş, o şekil bizde kafenin içine almaya çalıştık" dedi.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, şehrin doğusunda yer alan ilçelerde sele sebep oldu, Küçükçekmece'de bir evin bodrum katını, bir evin ise bahçe katını su bastı. Atatürk Mahallesi'nde bir araç sel etkisiyle dereye uçarken, Kırlangıç Sokak'ta yer alan bir apartmanın bodrum katında polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, şehrin doğusunda yer alan bazı ilçelerde sele sebep oldu. Küçükçekmece'de yer alan Atatürk Mahallesi'nde bazı evlerin giriş, bahçe ve bodrum katlarını su bastı. Küçükçekmece'de bulunan Kırlangıç Sokak'ta bir otomobil, sel sularının etkisiyle dereye uçtu, aynı sokakta bir apartmanın bodrum katında ise polis ekiplerinin, dalgıç polis eşliğinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Çevre sakinleri, sel sularının etkisiyle çevredeki bazı kişilerin Ayamama Deresi'nin bağlantısında yer alan noktalarda mahsur kalarak akıntıya kapıldığını iddia etti.

BİR ANDA BASTIRDI İNSANLAR İÇERİ GİRDİ

Kırlangıç Sokak'ta yaşadığını belirten Süleyman Erkek, " Sular insanları götürdü, buradan biz çocukları çıkarttık. Evlerin içindekileri çıkarttık. Suyun etkisiyle gidenler oldu. En sıkıntılı nokta burası. Burada bir gecekondu ve arka mahalledeki bir gecekondu etkilendi. Önümüzdeki bir bina çöktü tamamen. Yağmur bir anda bastırdı, insanlar evlerinin içine girdiler" dedi.

BAHÇE KAYBOLDU HER YER SULAR ALTINDA

Engin Sokak'ta yaşayan ve oturduğu apartmanının bahçe katını su basan çevre sakini bir kadın, "Aşağıda bir ev var ve bildiğiniz kayboldu. Buradaki Ayamama Deresi bir türlü çözülemiyor. Her gelen çözeceğini söylüyor. Bakın bahçe kayboldu, her yer sular altındaö dedi. Su basan evde annesinin yaşadığını belirten vatandi ise, "Annem aşağıda oturuyor, benim 6 kedim de var. Annemin canına mı sevineyim, kedilerime mi, 3 yıldır besliyorum. Dalgıç polisler gelecekler, çıkaracaklar" dedi.

KIRAATHANEDE MAHSUR KALDILAR

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Sel baskınlarının olduğu adreslerden biri de Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu. Aşırı yağmur nedeniyle bir anda kütüphanenin içerisini su bastı. Bu sırada kıraathanede olanlar panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Bahçede mahsur kalan bir kedi ise orada bulunan vatandaş tarafından kurtarıldı. Kediyi mahsur kaldığı yerden alan vatandaş kucağında daha güvenli bir yere götürerek bıraktı. Ayrıca İSKİ ekipleri millet kıraathanesine gelerek suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağmur sularının dolmasıyla birlikte içeride bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İçeride yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriyi su bastığı vatandaşların ise panik içinde dışarıya çıkmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise kıraathanenin tavanındaki dekorların düştüğü görülüyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan su taşkınlarının son durumu hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da yaşanan su taşkını hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada "AFAD 112 ihbar hattına gelen su baskını ihbarı:1150, İtfaiye komuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı:1390, AKOM beyaz masaya gelen su baskını ihbarı: 25 gelmiş olup, ekipler olay yerinde müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada ise Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişinin öldüğü belirtildi

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

Yazılı açıklamada, "İstanbul'da 05.09.2023 tarihinde yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, derhal soruşturma başlatılmıştır. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,

yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞİDDETLİ YAĞMUR HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yasanmazken, havada ise CB bulutlari nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötarlar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 70kg'ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız" dedi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.

AKOM: ARNAVUTKÖY 128 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDI

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada Arnavutköy'ün 128 kilogram yağış aldığı açıklandı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağanak yağış akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişleri başlamıştır. Yağış saat 21.00 sularında etkisini kaybetmiştir. Aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy 128 kg, Çatalca 40 kg, Beykoz 37 kg, Sarıyer 28 kg, Silivri 15 kg yağış kaydedilmiştir" denildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler aldı: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.