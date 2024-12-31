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Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu! Otellerde ve konaklarda doluluk yüzde 70'e ulaştı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Kış mevsiminde işleri düşen esnaf yılbaşı yoğunluğundan memnun.

31.12.2024 - 07:53 | | Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)-
Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu! Otellerde ve konaklarda doluluk yüzde 70'e ulaştı

Yıl boyunca yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü ilçe Safranbolu'da yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yeni yıla Safranbolu’da girmek isteyen tatilciler, ilçeye akın etti.

Safranboluda yılbaşı yoğunluğu Otellerde ve konaklarda doluluk yüzde 70e ulaştı

Tatilciler, Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Konaklarıyla ünlü ilçeye gelen turistler fotoğraf çektirerek Safranbolu gezilerini ölümsüzleştirdi. İlçede kiralanan tarihi konaklar ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

Safranboluda yılbaşı yoğunluğu Otellerde ve konaklarda doluluk yüzde 70e ulaştı

Safranbolu esnafından Can Kuş, yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini ve yeni yılın ilçede güzel şekilde kutlanacağını söyledi.

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