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Sadece Tunceli'de yetişiyor! Bu sarımsağı toplayanlara yarım milyon ceza kesiliyor

10.07.2025 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sadece Tunceli'de yetişiyor! Bu sarımsağı toplayanlara yarım milyon ceza kesiliyor

Tunceli'nin coğrafi işaret tescilli dağ sarımsağı, bilinçsiz toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Sarımsağı toplayanlara 557 bin lira ceza verilecek.

Sadece Tunceli bölgesinde yetişen endemik bir tür olan tescilli dağ sarımsağı (allium tuncelianum) gerek ticari amaçla satılması, gerekse doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

Sadece Tuncelide yetişiyor Bu sarımsağı toplayanlara yarım milyon ceza kesiliyor

Kültüre alınması konusunda projelerin yapıldığı sarımsağı toplamanın ve satışını yapmanın 557 bin lira cezası olduğunu belirten yetkililer, bu konuda vatandaşları uyardı. Yetkililer, bu tür durumlarda başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara ihbarda bulunulması gerektiğini dile getirdi.

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