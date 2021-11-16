GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSaadet zinciri operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...
Haberler Gündem Haberleri Saadet zinciri operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...
ABONE OL

Saadet zinciri operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İzmir merkezli 21 ilde, "piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebeke üyelerine yönelikoperasyon başlatıldı.

16.11.2021 - 10:40 |
Saadet zinciri operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre yasak olan "piramit satış yöntemiyle" dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Hiyerarşik yapı oluşturduğu ve örgüt disiplini içinde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla ve toplantılar düzenleyerek ulaştıkları kişileri, yüksek kar vadederek "saadet zincirine" benzeyen "piramit satış sistemi" yöntemiyle, dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÜNCEL HABERLER

EYT'lilere müjde! Canlı yayında emeklilik şartını duyurdu, Meclis'e gelecek ve 6 aşama...

EYT'lilere müjde! Canlı yayında emeklilik şartını duyurdu, Meclis'e gelecek ve 6 aşama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstege alacak memur kadroları hangileri, kimleri kapsıyor?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstege alacak memur kadroları hangileri, kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

Sıradaki Haber
Profilo iflas mı etti? Profilo Holding kimin, Profilo’nun kurucu kim?

Profilo iflas mı etti? Profilo Holding kimin, Profilo’nun kurucu kim?

Sıradaki Haber
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise Suikastı şüphelisi Samir Handal İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise Suikastı şüphelisi Samir Handal İstanbul'da yakalandı

Sıradaki Haber