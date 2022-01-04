Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu korana virüse yakalandı.

Saadet Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir” denildi.