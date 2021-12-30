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Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne düzenlenen operasyonda, müdürün de aralarında olduğu 3 kişi rüşvetten tutuklandı.

30.12.2021 - 02:18 | | İHA
Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı

Bodrum Vergi Dairesi Müdürü S.O.’nun rüşvet aldığı bilgileri üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince müdürün makam odasında ses ve görüntü kaydı yapıldı. Yapılan takipte D.E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Şahıslar, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 200 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan aralarından Bodrum Vergi dairesi müdürünün de bulunduğu 3 kişi 'Rüşvet' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Vergi cezası yazdırmamak için rüşvet aldığı ve verdiği tespit edilmesi sonucunda Bodrum Vergi Daire Müdür S.O ve rüşveti veren D.E, rüşvete aracılık eden A.A tutuklandı.

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