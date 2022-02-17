Rus savaş gemisi 'Epron' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya Ukrayna gerilimin ardından geçtiğimiz günlerde 6 Rus savaş gemisi ve 1 denizaltı Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

Bugün Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait Epron isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.