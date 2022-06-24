GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemRus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş
HaberlerGündem Haberleri Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş
ABONE OL

Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kırsalda yaylacıların bulduğu ve Rusya'ya ait olduğu belirlenen keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının (İHA), 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi.

24.06.2022 - 13:06 | | Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)
Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş

Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsalda mantar toplayan köylüler, kayalık bölgede hasarlı İHA olduğunu görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemede silahsız İHA’nın Rus yapımı keşif amaçlı ‘Orlan-10’ tipi olduğunu belirlendi. Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İHA, bulunduğu yerden alınarak, kapsamlı inceleme için Ankara'ya gönderildi. İHA’nın, Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden sinyal kopmasıyla yöneldiği, Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendiriliyor.

İHA'nın 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi. Ancak bölgede hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle aramalarda İHA'nın izine rastlanılamamıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde büyük yoğunluk! Havadan görüntülendi

    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde büyük yoğunluk! Havadan görüntülendi

    Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Soruşturma devam ediyor

    Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Soruşturma devam ediyor

    AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz

    AK Parti'li Kaya: Yaşlılar için harekete geçeceğiz