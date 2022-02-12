GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti! Dikkat çeken detay
HaberlerGündem Haberleri Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti! Dikkat çeken detay
ABONE OL

Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Rostov-na-Donu' denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

12.02.2022 - 18:00 | | Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-na-Donu' denizaltısı, saat 15.15 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan denizaltı, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçerek Nara Burnu'nu dönüp, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 

Karadeniz'e giden Rus denizaltısına, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

GÜNCEL HABERLER

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili son dakika gelişme! 2 kişi gözaltına alındı

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili son dakika gelişme! 2 kişi gözaltına alındı

Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi

Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi

Fiyat artışlarıyla ilgili flaş karar! Market, mağaza, restoran hepsini kapsıyor, artık...

Fiyat artışlarıyla ilgili flaş karar! Market, mağaza, restoran hepsini kapsıyor, artık...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili son dakika gelişme! 2 kişi gözaltına alındı

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili son dakika gelişme! 2 kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber
Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi

Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi

Sıradaki Haber
Fiyat artışlarıyla ilgili flaş karar! Market, mağaza, restoran hepsini kapsıyor, artık...

Fiyat artışlarıyla ilgili flaş karar! Market, mağaza, restoran hepsini kapsıyor, artık...

Sıradaki Haber
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Sıradaki Haber