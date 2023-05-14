RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağı açıklaması: YSK saat öne çekebilir
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır" mesajını paylaştı.
14.05.2023 - 17:57 |
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "YSK kararlarına göre Seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" mesajını paylaştı.