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RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağı açıklaması: YSK saat öne çekebilir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır" mesajını paylaştı.

14.05.2023 - 17:57 |
RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağı açıklaması: YSK saat öne çekebilir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "YSK kararlarına göre Seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" mesajını paylaştı.

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