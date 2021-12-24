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RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki: Defalarca uyardık, vazgeçmiyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul üyesi İlhan Taşçı'nın kendisi ve RTÜK üyelerine yönelik iddialarıyla ilgili idari ve adli anlamda işlem yapılacağını duyurdu.

24.12.2021 - 21:05 | | DHA
RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki: Defalarca uyardık, vazgeçmiyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, verdiği bir demeçte RTÜK'ün yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yaptığı iddiasında bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya tepki gösterdi. Taşçı'nın yaptığı, 'RTÜK 2021 Karnesi' açıklamasında verileri çarpıttığını aktaran RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması için kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor. Hezeyanları kabul edilemez. Şahsım ve kurum çalışanlarımıza yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır."

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