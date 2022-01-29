RTÜK Başkanı Şahin'den genelge açıklaması

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Kültürel değerlerimizle aile, çocuk ve gençlerimizin zararlı yayın içeriklerinden korunmasında devletimizin tek bir vücut halinde hassasiyet göstermesi son derece önemlidir." diyen RÜTK Başkanı Şahin, "Sağlıklı bir gelecek için kamu, akademi ve STK'ların ortak refleks göstermesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu hususla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge son derece önem arz etmektedir. RTÜK olarak bizleri bir millet kılan değerlerimize her daim sahip çıkacak, bu amaçla hareket eden tüm yayın kuruluşlarını da teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.





BASIN VE YAYIM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ RESMİ GAZETE GENELGESİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Genelge’de, dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zarar etkilerinden korunmak için gerekli tedbirlerin alınmasının elzem hale geldiği belirtildi. Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilip Türkiye'yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği aktarılan genelgede "Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline gelmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Genelgenin devamında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41'inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, 'Gençliğin korunması' başlıklı 58'inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlemiştir. Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminat olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlı katılması gerekmektedir."

Toplumun temel değerlerine aykırı unsurların taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini engelleyecek adımların ivedilikle atılacağı aktarılan genelde, "Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinde sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimizi uymayan yazılı, sözlü görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocukları ve gençleri hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayınlamanın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibini ve gereğini yapılmasını önemle rica ederim" denildi.