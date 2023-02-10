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Hatay'daki Rönesans rezidansın sahibi yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

Hatay'daki Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

10.02.2023 - 18:00 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Hatay'daki Rönesans rezidansın sahibi yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanından Karabağ'a çıkışı engellendi.

Hataydaki Rönesans rezidansın sahibi yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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