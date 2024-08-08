Roblox hangi ülkelerde yasak, Roblox açılacak mı 2024? Roblox erişim engeli ne zaman kalkar?

Roblox’a erişim kararı çıkarıldı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla getirilen erişim engeli sonrasında araştırmalar yoğunlaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeline ilişkin, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” açıklaması yapıldı.

ROBLOX HANGİ ÜLKELERDE YASAK?

ÇİN

KUZEY KORE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ÜRDÜN

UMMAN

ROBLOX AÇILACAK MI 2024, ROBLOX ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR?

Çocuklara yönelik uygunsuz ve ahlaksız içerikleri nedeniyle Roblox mahkeme kararıyla engellendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söyledi.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir."

Roblox’un açılıp açılmayacağı, ne zaman açılacağı henüz net değil.

ROBLOX NEDİR, NE İŞE YARAR?

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Roblox, kullanıcılara kendi oyunlarını yaratma ve diğer kullanıcıların yarattığı oyunları oynama imkanı sunan popüler bir çevrimiçi oyun platformudur. 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan Roblox, hem yaratıcı hem de oyuncular için geniş bir yelpazede içerik sunar.