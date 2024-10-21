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Rize'de heyelanın yaşandığı alan havadan böyle görüntülendi

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde bugün sabah saatlerinde yaşanan heyelan sonrası bölge havadan görüntülendi.

21.10.2024 - 12:59 | | İHA
Rize'de heyelanın yaşandığı alan havadan böyle görüntülendi

Rize’de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü’nde heyelan meydana geldi.

Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2’şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu. Heyelanlı alan havadan görüntülendi.

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