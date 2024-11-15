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Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gediğini duyurdu.

15.11.2024 - 12:12 |
Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.02'de gerçekleşen depremin derinliği 12,85 kilometre olarak kaydedildi.

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Malaya'nın Doğanşehir ilçesinde de saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti.

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, gelen ihbarların değerlendirildiğini aktarmıştı.

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