GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRezerv alanında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu
HaberlerGündem Haberleri Rezerv alanında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu

Rezerv alanında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu

08.02.2025 - 10:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rezerv alanında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde rezerv alanında yapılan çalışmalar esnasında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu.

Doğanşehir ilçe merkezinde rezerv alanı olarak ilan edilen bölge gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ilk bulgulara göre Roma dönemine ait olduğu değerlendiren 2 bin yıllık sur duvarı bulundu.

Duvarların bulunduğu bölgede çalışmaların durdurulduğu belirtilirken, Doğanşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili olarak Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Rezerv alanında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu

Güncel Haberler

Niğde'de öğrenci evinde dehşet! 23 yaşındaki Pelin erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı, arkadaşıyla mesajları şoke etti
#Gündem

Niğde'de öğrenci evinde dehşet! 23 yaşındaki Pelin erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı, arkadaşıyla mesajları şoke etti

Sivaslı meslek liseli öğrenciler stajlarını Fransa’da yapacak
#Gündem

Sivaslı meslek liseli öğrenciler stajlarını Fransa’da yapacak

Sosyal medya devi Meta, binlerce çalışanını işten çıkaracak
#Dünya

Sosyal medya devi Meta, binlerce çalışanını işten çıkaracak