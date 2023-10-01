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Resmi Gazete'de yayımlandı; yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

01.10.2023 - 01:44 | | Barış TAŞKIRAN/ ANKARA, (DHA)
Resmi Gazete'de yayımlandı; yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek. (DHA)

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