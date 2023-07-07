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Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranlarında artışa gidildi

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı.

07.07.2023 - 07:21 |
Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranlarında artışa gidildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

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