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Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş öldürüldü

Son dakika haberi... MİT Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, 2015'te Şırnak'taki çukur eylemlerinin planlayıcılarından, PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

01.12.2021 - 12:28 | | DHA
Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Son gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın 'şehir yapılanması' olan YPS mensupları 'Gelhat' kod adlı Renas Ermeğan ve 'Merhas' kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirilen terörist Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak Cizre ve Silopi'de gerçekleştirilen çukur eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. Terörist Nevzat Durmuş'un da örgütün 2015'te Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı tespit edildi.

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