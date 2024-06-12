Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmasına soruşturma!

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin Kararı Üzerine Roche Müstahzarları Sanayi AŞ Hakkında Soruşturma Açıldı.

Rekabet Kurulunun, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yapılan önaraştırma sonucunda alınan 25.02.2021 tarihli ve 21-10/130-55 sayılı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 21.03.2024 tarihli ve 2023/1084 E., 2024/663 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Mahkemenin iptal kararı üzerine, dosyada yer alan bilgileri ve belgeleri 21.05.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına 24-23/534-M sayı ile karar vermiştir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

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