Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre idrak edilen dini gün ve aylar heyecanla beklenirken, Recep ayına veda edilecek ve Şaban ayı karşılanacak.

RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı 3 Mart’ta sona erecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de idrak edildi. Recep ayı 30 gün çekiyor.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı 4 Mart’ta idrak edilecek.