GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemRecep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?
HaberlerGündem Haberleri Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?
ABONE OL

Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?

Recep ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre sorusu Recep ayının bitişi, Şaban ayının da başlangıcı sorgulanıyor. 2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı oruçlar tutuldu, namazlar kılındı, tesbihler çekildi. Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme ibadetleri de yerine getirildi.  Hz. Muhammed’in Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423 hadisinde “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." İfadesiyle duyurduğu şaban ayı için az bir süre kaldı. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?

02.03.2022 - 08:20 |
Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre idrak edilen dini gün ve aylar heyecanla beklenirken, Recep ayına veda edilecek ve Şaban ayı karşılanacak.

RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı 3 Mart’ta sona erecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de idrak edildi. Recep ayı 30 gün çekiyor.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı 4 Mart’ta idrak edilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava tamamen terse dönüyor, tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava tamamen terse dönüyor, tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Sıradaki Haber
    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    Sıradaki Haber
    Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? 4 milyon aileye verilecek doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? 4 milyon aileye verilecek doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Sıradaki Haber
    Özel sektörde çalışanları yakından ilgilendiren flaş karar! Artık değişti, rekabet yasağı...

    Özel sektörde çalışanları yakından ilgilendiren flaş karar! Artık değişti, rekabet yasağı...

    Sıradaki Haber