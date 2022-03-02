Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?
Recep ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre sorusu Recep ayının bitişi, Şaban ayının da başlangıcı sorgulanıyor. 2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı oruçlar tutuldu, namazlar kılındı, tesbihler çekildi. Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme ibadetleri de yerine getirildi. Hz. Muhammed’in Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423 hadisinde “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." İfadesiyle duyurduğu şaban ayı için az bir süre kaldı. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor, şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı kaç gündür, bitmesine kaç gün kaldı?
02.03.2022 - 08:20 |
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre idrak edilen dini gün ve aylar heyecanla beklenirken, Recep ayına veda edilecek ve Şaban ayı karşılanacak.
RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı 3 Mart’ta sona erecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de idrak edildi. Recep ayı 30 gün çekiyor.
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şaban ayı 4 Mart’ta idrak edilecek.