Rapor yayınlandı! Ege Bölgesi için kuraklık alarmı

2025 su yılı yağışları, hem Türkiye genelinde hem de Ege Bölgesi’nde ciddi düşüş göstererek kuraklık riskini yeniden gündeme taşıdı. 1 Ekim 2024-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde ortalama 322,9 mm yağış kaydedildi. Bu miktar, normalden yüzde 25, geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 26 oranında daha düşük. Bu verilere göre son 11 yılın en düşük su yılı yaşanıyor.

Kuraklık göstergeleri Ege Bölgesi özelinde daha da çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Bölgenin 2025 su yılı yağışı 365,7 mm olarak ölçüldü. Bu miktar, uzun yıllar ortalaması olan 491,9 mm'ye göre yüzde 26, geçtiğimiz yılın aynı dönemine ait 414,5 mm’ye göre ise yüzde 12 daha düşük seviyede kaldı.

Muğla gibi tarımsal üretimin büyük önem taşıdığı ve su kaynaklarının kritik seviyede olduğu kentler bu düşüşten doğrudan etkileniyor. Gerek içme suyu yönetimi gerekse tarımsal sulama açısından su kaynaklarının dikkatle korunması ve verimli kullanılması gerekliliği, her zamankinden daha büyük bir önem kazanmış durumda.

MUSKİ suyun korunması için altyapı yatırımlarına hız verdi

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Su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle bu kaynakların korunması ve verimli kullanılması adına MUSKİ ekipleri tarafından yoğun çaba harcanıyor. Yaklaşık 1 yıllık süreçte yaklaşık 250 bin metre içme suyu hat çalışması 26 bin arıza içme suyu depolarında çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte us kayıp kaçağının önüne geçilerek mevcut kaynakların korunması ve güçlü altyapı sistemleri oluşturarak suyun en az kayıpla halka ulaşması sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra arıtma tesisleri ile 60 milyon metreküpe yakın su arıtılarak hem çevre kirliliği önlendi hem de suyu geri kazanımı sağlandı.



