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Randevu almasını isteyen doktora saldırdı, yaşanan panik anları kamerada

Yalova'da randevu almadan muayene olmak isteyen E.K. (43), Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğluna saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alınırken, saldırgan hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası yaşanan panik, başka bir hasta tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

20.01.2022 - 18:01 | | Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)
Randevu almasını isteyen doktora saldırdı, yaşanan panik anları kamerada

Olay, Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre E.K., rutin olarak kan vermek için Kızılay Kan Merkezine gitti. Kızılaydaki sağlık personelinin Dahiliye doktoruna muayene olduktan sonra gelip kan ver' demesi üzerine E.K., hastaneye gitti. Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlunun odasına giderek muayene olmak isteyen E.K., doktorun  Senin işin acil değil. Sıra alıp gel. Randevulu hastalara bakacağım dediğini öne sürdü. E.K bir başka hastayı muayene ettiği sırada saldırarak doktoru yaraladı. Diğer hastaların büyük panik yaşadığı olayda, saldırgan hastane güvenlik ekibi tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralanan doktor ise tedavi altına alındı.

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