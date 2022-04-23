Bayram tatili kaç gün, birleşecek mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, 5-6 Mayıs tatil olur mu?
Ramazan Bayramı için az bir süre kalırken, tatil konusu gündeme geldi. 5-6 Mayıs’ın tatil ilan edilmesiyle bayram tatili de 9 güne çıkmış olacak. Tatil planı yapacak, memleketine gidecek ya da evinde oturup dinlenecek vatandaşlar bayram tatili ile ilgili gelecek haberleri merakla takip ediyor. Peki, 5-6 Mayıs tatil olur mu, bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili için 5-6 Mayıs günleri kritik öneme sahip. Bayram tatilinin 9 güne uzatılması için 5-6 Mayıs’tın tatil ilan edilmesi gerekiyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Perşembe ve cumanın ardından iki günlük mesai gününden sonra ise hafta sonu tatili başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı 9 gün mü olacak, 5-6 Mayıs tatil olur mu? Bayram tatili kaç gün, birleşecek mi?
RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ OLACAK, BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?
5-6 Mayıs tarihlerinin tatil olmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor, arife günü ile birlikte bayram tatili 3 buçuk gün sürecek.
2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 1. Günü,
3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı’nın 2. Günü ve
4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı’nın 3. Günü tatil olacak.
Böylelikle hafta sonu tatili ile birlikte şu an için görünen bayram tatili 5 gün.