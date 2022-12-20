GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ramazan ayı umre kayıtları başladı! Ali Erbaş duyurdu
ABONE OL

Ramazan ayı umre kayıtları başladı! Ali Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı ramazan ayı umre tur kayıtlarının başladığını duyurdu.

20.12.2022 - 17:05 | | DHA
Ramazan ayı umre kayıtları başladı! Ali Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz Ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı" dedi.
Ali Erbaş ayrıca detaylı bilgi edinmek isteyenler için 'hac.gov.tr' internet adresini paylaştı.

Ramazan ayı umre kayıtları başladı Ali Erbaş duyurdu

    GÜNCEL HABERLER

    Araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Sıfır araba kalmadı, ikinci el fiyatları birden fırladı...

    Araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Sıfır araba kalmadı, ikinci el fiyatları birden fırladı...

    Asgari ücret ile ilgili flaş vergi düzenlemesi önerisi! KDV yüzde 1'e indirilmeli

    Asgari ücret ile ilgili flaş vergi düzenlemesi önerisi! KDV yüzde 1'e indirilmeli

    EYT'de borçlanma ile ilgili son dakika gelişmesi! Aralık kritik viraj, hemen yapın

    EYT'de borçlanma ile ilgili son dakika gelişmesi! Aralık kritik viraj, hemen yapın