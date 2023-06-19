Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi açıklaması

İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı ve Malatya'da yaşanan depremsellikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı...

"TAKİP ETMEYENLER TEKRAR TEKRAR SORUYOR"

"Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama okumayan, takip etmeyenler var ki tekrar tekrar soruyorlar.

"MALATYA ÇEVRESİNDE ENERJİ BOŞALDI"

Çoğu arkadaşlar yazıyor “Hocam, Malatya sürekli sarsılıyor” diye. Bakıyorum bahsettikleri 2-3’lük depremler. Arkadaşlar, bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir. Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı.

"STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın kuzey ve kuzeybatısındaki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir.

"DOĞRU OLAN KENTLERİ DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRMEK"

Bunu da net olarak bilmiyoruz. Yerel yetkililer gerekeni yapıyordur. Lütfen bizlere, deprem olacak mı? Ne zaman olacak diye sormayın. Doğru olan Malatya’yı deprem dirençli hale getirmektir. Bunun için ısrarcı olun, yöneticilerden, siyasilerden bunu talep edin, sevgiyle."