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Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda birçok derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, koronavirüs nedeniyle birçok derslikte yüz yüze eğitime ara verildi.

11.11.2021 - 19:55 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda birçok derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

Narlıdere ilçesinde bulunan 39 öğretmen ve 521 öğrencinin yer aldığı Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, bazı öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. 21 derslikten 20'sinde, bu nedenle yüz yüze eğitime ara verildi. 1 derslikte ise yüz yüze eğitimin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Okul tamamen kapanmadı. 20 derslikte çevrim içi, online eğitim başladı. 1 sınıfta ise yüz yüze eğitim sürüyor" dedi.

 

 

 

 

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