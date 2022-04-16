GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPolisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı

16.04.2022 - 00:47 | | DHA
Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı. "Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Sayıştay'a 5 üye seçilecek

Sayıştay'a 5 üye seçilecek

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı! Böyle yakalandılar

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı! Böyle yakalandılar

Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayıştay'a 5 üye seçilecek

Sayıştay'a 5 üye seçilecek

Sıradaki Haber
On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Fransa’da market rafları boş kaldı

Fransa’da market rafları boş kaldı

Sıradaki Haber
Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

Sıradaki Haber