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Polise kafa atıp burnunu kırdı mahkemede serbest bırakıldı!

Edirne'de polise kafa atıp burnunu kıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

02.01.2025 - 16:45 | | İHA
Polise kafa atıp burnunu kırdı mahkemede serbest bırakıldı!

Alınan bilgilere göre; Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde baba Ş.C. ile oğlu B.C.'nin kavga yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, baba Ş.C'nin saldırısına uğradı. Kavgaya müdahale eden polisi darp etmeye başlayan baba Ş.C. ardından polise kafa atarak burnunu kırdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLDİ

Yüzünden darbe alan ve kanlar içinde kalan polis, tedavi için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burnunda kırık olduğu belirlenen polise ameliyat yapılacağı ve tedavisinin devam edeceği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Polise kafa atıp burnunu kırdı mahkemede serbest bırakıldı!

Polise kafa atıp burnunu kırdı mahkemede serbest bırakıldı!