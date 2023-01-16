'Polis gazetesi' muhabiriyim dedi, 28 suç kaydı çıktı

Olay, Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Güneysınır Polis Merkezi Amirliği’ne gelen Murat N., kendisinin polis gazetesi muhabiri olduğunu belirtti. Durumdan şüphelenen polis, yaptığı incelemede Murat N.'nin kartının sahte olduğunu belirledi. ‘Kasten yaralama', 'tehdit', 'nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 28 kaydı bulunan ve gözaltına alınan Murat N. hakkında, 'özel işareti usulsüz kullanma' ile ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.