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Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı

Mersin'de, alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdı. 2 polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

23.04.2022 - 12:02 | | Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)
Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı

Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi’nde dün akşam devriye gezen bekçiler, plakasız motosikletin yanında duran 3 kişiden şüphelendi. Bekçiler, bu kişilerin kimliklerini istedi.

Kimlik vermek istemeyen şüpheliler, bekçilerle tartışmaya başladı. Bekçilerin olay yerine çağırdığı trafik polisleri de motosikletin evrakını isteyince arbede çıktı. Takviye ekiplerini de müdahale ettiği kavgada polisler, havaya uyarı ateşe açtı. Saldırganlar, gözaltına alınırken, 2 polis memuru ise hafif yaralandı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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