PKK'ya büyük darbe! Ağrı grubunun üstü çizildi! Askerler son çağrıyı yaptı
Güvenlik güçleri, Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyonu tamamladı. Mağarada saklanan 11 terörist etkisiz hale getirildi ve PKK'nın sözde Ağrı Grubu'nun üstü çizildi. Operasyona ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
PKK'nın sözde Ağrı Grubunun etkisiz hale getirildiği, Eren Kış-9 Şehit Emre Dokumacı operasyonunda yeni detaylara ve görüntülere ulaşıldı.
19 Şubat'ta İHA'lar tarafından mağaradan çıkan bir kadın teröristin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Mağara ablukaya alınırken, 82 timden oluşan 1592 personel harekete geçti. Teknik cihazlarla yapılan dinleme sonucu mağarada terörist bir grubun olduğu kesinleştirildi.
MAĞARANIN DERİNLİKLERİNE SAKLANDILAR
Teslim olmayan teröristler mağaranın derinliklerine saklandı. Ulaşılan görüntülerde de teröristlerin aylarca kalabilecekleri yaşam alanı oluşturduğu gözlendi.
BÖLGE ŞANTİYE ALANINA ÇEVRİLDİ
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, teröristlere ulaşabilmek için güvenlik güçleri operasyonun seyrini değiştirdi. Öncelikle mağaranın fiziki yapısı belirlendi. 100 metre uzunluğunda ve 28 metre derinliğinde olan Y şeklindeki mağara, 3 bölümden oluşuyordu. Diğer operasyonlardan farklı adımlar atıldı. Bölge şantiye alanına çevrildi. İş makinelerinin çalışabilmesi için bir buçuk kilometre yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi getirildi. Terör inine ulaşabilmek için tüm çalışmalar tamamlandı.
"TESLİM OLUN"
Güvenlik güçleri teröristlere defalarca 'ölmek istemiyorsanız dışarı gelin, teslim olun' çağrısında bulundu. Çağrı karşılık bulmayınca operasyon emri verildi.
AĞRI GRUBU ÇÖKERTİLDİ
Aralarında örgütün sözde Ağrı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist mağarada etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. Böylelikle 9 Mayıs'ta PKK'nın sözde Ağrı Grubu da çökertilmiş oldu.