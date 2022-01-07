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PKK’lı terörist sınırdan Türkiye’ye geçerken yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan PKK/PYD/YPG’lı terörist jandarma tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

07.01.2022 - 12:59 |
PKK’lı terörist sınırdan Türkiye’ye geçerken yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak harekete geçen Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçtikten sonra yakalanan PKKI/PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu Y.H.'yi gözaltına aldı. Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Y.H. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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