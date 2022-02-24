PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının, 2014 ve 2015 yıllarında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmalarıyla bu yılın başından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 16'ya yükseldi.