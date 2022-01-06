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PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

06.01.2022 - 17:24 | | DHA
PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmalarıyla 1 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.

 

 

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