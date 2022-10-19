GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemLavrion Kampı'nda eğitim alan örgüt üyesi de aralarında! Yakalandılar
HaberlerGündem Haberleri Lavrion Kampı'nda eğitim alan örgüt üyesi de aralarında! Yakalandılar
ABONE OL

Lavrion Kampı'nda eğitim alan örgüt üyesi de aralarında! Yakalandılar

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı'nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

19.10.2022 - 09:33 |
Lavrion Kampı'nda eğitim alan örgüt üyesi de aralarında! Yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin talimatıyla Yunanistan’daki terör kampı Lavrion‘da silahlı eğitim alarak Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen bir örgüt üyesi ile aynı örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde faaliyet göstererek örgüt kamplarına eleman aktarımı yapan, kırsal alana katılım arayışı içinde bulunan, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şahısların yanı sıra, 26 Eylül’de Eyüpsultan‘da bir marketin kundaklanması eylemini gerçekleştiren şüphelilerin yerleri tek tek tespit edildi.

Lavrion Kampında eğitim alan örgüt üyesi de aralarında Yakalandılar

SABAHA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün sabaha karşı harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul’da 10 ilçede 20 farklı adrese ve il dışında 2 yere baskın düzenledi.

Lavrion Kampında eğitim alan örgüt üyesi de aralarında Yakalandılar

YUNANİSTAN'DAKİ TERÖR KAMPINDA SİLAHLI EĞİTİM ALMIŞ

Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 14 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Bu şüphelilerin saklandıkları ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Lavrion Kampında eğitim alan örgüt üyesi de aralarında Yakalandılar

Aralarında Yunanistan’daki terör kampı Lavrion‘da silahlı eğitim alarak Türkiye’ye giriş yapan bir örgüt üyesinin de yer aldığı 14 PKK’lının polis sorgusundaki ifade işlemleri devam ediyor.

Lavrion Kampında eğitim alan örgüt üyesi de aralarında Yakalandılar

GÜNCEL HABERLER

Bakan Nebati'den BES açıklaması: 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı

Bakan Nebati'den BES açıklaması: 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı

Yerli füze 'Tayfun' hedefi başarı ile vurdu Yunanistan alarma geçti!

Yerli füze 'Tayfun' hedefi başarı ile vurdu Yunanistan alarma geçti!

MSB 'Terörist neredeyse hedef orası' diyerek duyurdu! Öldürüldüler

MSB 'Terörist neredeyse hedef orası' diyerek duyurdu! Öldürüldüler