GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!
HaberlerGündem Haberleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!
ABONE OL

PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerinin üyelerine, işbirlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

21.05.2022 - 14:54 | | İHA
PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlkbahar-Yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve ülkemize eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerine yönelik ülke genelinde, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 13- 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında, eş zamanlı olarak geniş kapsamlı operasyonlar icra edildi.

Bu kapsamda; PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerinin üyelerine, işbirlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli, DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüpheli yakalandı.
Yapılan operasyonlarda 3 adet ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 adet gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    GÜNCEL HABERLER

    PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!

    PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!

    Emine Erdoğan'dan 'Türkiye Çevre Haftası' paylaşımı

    Emine Erdoğan'dan 'Türkiye Çevre Haftası' paylaşımı

    Mobilya ve beyaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Taksi sayısı...

    Mobilya ve beyaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Taksi sayısı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!

    PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon!

    Sıradaki Haber
    Fetiş nedir, Darklands festival nedir? Belçika fetiş festivali maymun çiçeği virüsünün merkezi mi?

    Fetiş nedir, Darklands festival nedir? Belçika fetiş festivali maymun çiçeği virüsünün merkezi mi?

    Sıradaki Haber
    Mobilya ve beyaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Taksi sayısı...

    Mobilya ve beyaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Taksi sayısı...

    Sıradaki Haber
    Vefat edenin emekli ikramiyesi kimlere verilir, emekli ikramiyesi terekeye dahil mi? Yargıtay karar verdi!

    Vefat edenin emekli ikramiyesi kimlere verilir, emekli ikramiyesi terekeye dahil mi? Yargıtay karar verdi!

    Sıradaki Haber