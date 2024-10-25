GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Pendik’te kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşeti yaşadı!

Pendik’te kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşeti yaşadı!

Pendik'te kaldırımda yürüyen kadın ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında, mikserin hortumunun patlaması sonucu harç döküldü.

25.10.2024 - 19:35 | | Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)
Pendik’te kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşeti yaşadı!

 Olay, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında her hangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı. Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNCEL HABERLER

Faizsiz kredide rakam 45 bin liraya yükseldi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Faizsiz kredide rakam 45 bin liraya yükseldi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Ankara'da gökdelenin 43'üncü katından düşüp ölen Semanur için 'cinayet' iddiası

Ankara'da gökdelenin 43'üncü katından düşüp ölen Semanur için 'cinayet' iddiası

12 dakikası 7 milyon lira! Uzay turizmi için biletler satışa çıktı

12 dakikası 7 milyon lira! Uzay turizmi için biletler satışa çıktı