Pendik’te kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşeti yaşadı!

Olay, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında her hangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı. Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.