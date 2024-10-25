Pendik’te kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşeti yaşadı!
Pendik'te kaldırımda yürüyen kadın ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında, mikserin hortumunun patlaması sonucu harç döküldü.
25.10.2024 - 19:35 | | Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)
Olay, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında her hangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı. Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.