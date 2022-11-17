Pençe Kilit'ten acı haber! Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu açıkladı.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Sinan İnak için yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.