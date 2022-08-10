Pençe-Kilit'te 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.