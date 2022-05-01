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Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

01.05.2022 - 17:35 | | Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çarkçı, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çarkcı’nın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi. Çarşamba Havalimanı’’da şehidin cenazesini hamile eşi Aycan Çarkcı, annesi Hanife Çarkcı ile askeri üniforma giyen kardeşi Mürsel Çarkcı ve yakınları karşıladı.

Anne Hanife Çarkcı oğlunun tabutuna sarılarak, “Oğlum ben seni böylemi gönderdim” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Aycan Çarkcı ise tabutun arkasından dua etti. Çarkçı'nın cenazesi ardından 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'ne gönderildi. 

Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

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