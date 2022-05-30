Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.