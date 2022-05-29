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GündemPençe-Kilit Operasyonu'nda son dakika! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda son dakika! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

29.05.2022 - 15:06 |
Pençe-Kilit Operasyonu'nda son dakika! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda son dakika! 9 terörist etkisiz hale getirildi

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