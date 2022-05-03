Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi." denildi.
03.05.2022 - 10:56 |
Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada öldürülen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Görüntüler de paylaşıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi. pic.twitter.com/sAM6gCmE0w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2022