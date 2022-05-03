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GündemPençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi." denildi.

03.05.2022 - 10:56 |
Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada öldürülen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Görüntüler de paylaşıldı.

 

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

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