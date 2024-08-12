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Pençe-Kilit harekat bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

12.08.2024 - 13:27 |
Pençe-Kilit harekat bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

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