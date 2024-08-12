Pençe-Kilit harekat bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
12.08.2024 - 13:27 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.